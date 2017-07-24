В августе расходы россиян на отдых достигнут рекордной за 2,5 года величины

В августе траты россиян на отдых достигнут максимума за последние 2,5 года. Такая информация опубликована на сайте агентства Global Travel, работающего с крупнейшими туроператорами России.

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Компания вычислила среднюю стоимость пакетных туров по стране и за рубеж с января 2015 года по настоящее время. По прогнозам экспертов Global Travel, в августе этот параметр вырастет до 135 тысяч рублей.

Информация о расходах путешественников поступает анонимно от туроператоров, согласившихся предоставлять подобную информацию. Global Travel предлагает путевки от таких компаний, как Anex Tour, «Библио Глобус», BSI Group, ICS Travel Group, Tez Tour и других.

В конце июня появилась информация, что российские туристы за первые шесть месяцев текущего года потратили в Китае в семь раз больше средств, чем за аналогичный период 2016-го. Ранее в том же месяце сообщалось, что за последние 12 месяцев путешествия за границу обходились богатым россиянам в 100 тысяч рублей (за одну поездку).