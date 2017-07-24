Совет директоров Vertu опроверг слухи о ликвидации компании

Совет директоров компании Vertu распространил заявление для СМИ, в котором опровергаются слухи о полном прекращении деятельности фирмы. Текст заявления имеется в редакции «Ленты.ру».

Подчеркивается, что ликвидация предстоит только британскому отделению бренда, а в остальных странах мира Vertu продолжит свою деятельность. В частности, в бутиках компании вскоре появится новый смартфон Vertu Constellation X.

В заявлении также подчеркивается, что фирма намерена осваивать новые для себя рынки, такие как Индия и Латинская Америка.

Ранее в ряде СМИ появилась информация о полной ликвидации компании Vertu.

Vertu представила свой первый телефон в 2002 году. К 2015-му компания продала около 450 тысяч аппаратов по всему миру. Мобильные устройства Vertu традиционно позиционируются в люксовом сегменте, их стоимость в России варьируется от 293 тысяч до нескольких миллионов рублей в зависимости от коллекции и модификации.