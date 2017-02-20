Vertu представил мужественные смартфоны к 23 февраля

В преддверии Дня защитника Отечества компания Vertu представила две модели смартфонов с «мужественным» дизайном. Об этом корреспонденту «Ленты.ру» рассказал представитель пресс-службы бренда. Речь идет о моделях Signature Touch Pure Jet Lizard и Signature Touch Pure Jet Red Gold.

Первая — полностью черный смартфон, в отделке которого матовое PVD покрытие титанового корпуса сочетается с черной кожей ящерицы и черной керамикой. Вторая модель в линейке декорирована черной кожей и элементами из полированного красного золота.

Signature Touch Pure Jet Red Gold Фото: Vertu

Vertu представила свой первый телефон в 2002 году. К 2015 году компания продала около 450 тысяч устройств по всему миру. Мобильные устройства Vertu традиционно позиционируются в люксовом сегменте, их стоимость в России составляет от 293 тысяч до нескольких миллионов рублей в зависимости от коллекции и модификации.