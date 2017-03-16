Турок поможет Vertu выйти на новый уровень

Новым инвестором британского производителя люксовых смартфонов Vertu стала принадлежащая турецкому бизнесмену Мурату Хакану Узану компания Baferton. Об этом сообщил корреспонденту «Ленты.ру» СЕО Vertu Гордон Уотсон.

Вложения должны помочь бренду поддержать достигнутые темпы роста и лидирующее положение на рынке люксовых высокотехнологичных товаров.

«Каждый год в мире продается 1,5 миллиарда смартфонов, что является огромным рынком. Мы уверены, что для компании, предлагающей эксклюзивные, люксовые и технологически продвинутые устройства и превосходные дополнительные услуги, на этом рынке продолжают существовать ценные возможности. У нас есть ясное видение следующей фазы роста и "дорожной карты" продукта, и мы капитализируемся на растущем здоровье бренда, развитии продукта и развитой сети ретейла», — сказал Гордон Уотсон.

Компания Vertu представила свой первый телефон в 2002 году. К 2015 году компания продала около 450 тысяч устройств по всему миру. Мобильные устройства Vertu традиционно позиционируются в люксовом сегменте, их стоимость в России составляет от 293 тысяч до нескольких миллионов рублей в зависимости от коллекции и модификации.