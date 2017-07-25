Microsoft отказалась хоронить Paint

Microsoft планирует перенести графический редактор Paint в магазин приложений Windows Store, говорится в блоге компании. Ранее предполагалось, что программа будет полностью удалена.

«Это потрясающе, когда ты видишь, как сильно пользователи любят наше старое-доброе приложение. Мы бы хотели воспользоваться этим, чтобы прояснить кое-что и устранить путаницу: скоро у MS Paint появится новый дом и приложение будет доступно в Windows Store совершенно бесплатно», — говорится в сообщении.

В списке изменений обновления Fall Creators Update для Windows 10 указывалось, что приложения Outlook Express, Reader, Microsoft Paint и некоторые другие попали в список «удаленных или устаревших». Это означает, что программы не находятся в активной разработке и будут удалены.

Вместе с этим в компании напомнили о существовании Paint 3D. Однако это не новая версия привычного Paint, а отдельное приложение для работы с 3D-изображениями и поддержкой некоторых функций обычного Paint.

Первая версия графического редактора Microsoft Paint была выпущена в 1985 году и изначально представляла собой однобитную монохромную версию программы PaintSphere ZSoft.