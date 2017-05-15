Парень потратил десять лет на создание в Paint иллюстраций к собственной книге

Писатель Пэт Хайнс (Pat Hines) в течение десяти лет рисовал иллюстрации к собственной книге о монстрах в детском лагере в простейшей графической программе Microsoft Paint и обрел популярность после того, как опубликовал результаты своего творчества на портале Imgur.

Молодой человек работает в регистратуре больницы и рисовал во время ночных дежурств. Он не слишком хорошо владел графическими программами, поэтому начал с Paint.

По словам Хайнса, он стремился максимально прорабатывать все детали, а тем, кто не верит, что его иллюстрации выполнены в Paint, он предлагает зайти на его страницу Deviant Art, где он подробно описывает процесс создания своих работ.

Пользователи оставили под картинками писателя на Imgur несколько сотен комментариев. Посетители ресурса удивляются, как ему удается создавать такие работы с помощью обычного Paint, признают, что у молодой человек, безусловно, обладает талантом, и призывают не останавливаться на достигнутом.