Елена Малышева опровергла подлинность своего «голого» селфи

Телеведущая Елена Малышева опровергла подлинность фотографии, на которой она якобы запечатлена полуобнаженной. Об этом, что набирающая в сети популярность картинка — фейк, она заявила в беседе с «Лентой.ру».

«Этот снимок не имеет ко мне никакого отношения», — заявила телеведущая, пояснив, что в интернете по запросу «Малышева голая» выпадает множество сделанных с помощью фотошопа фотографий, к созданию которых она также не причастна.

По словам Малышевой, она равнодушно относится к такому творчеству в сети, сомнение лишь вызывает репутация средств массовой информации, которые это публикуют. О снимке с «голой» Малышевой написал ряд сетевых СМИ.

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Ранее 19 апреля в профиле «Типичная Малышева» в Twitter появилось якобы голое селфи телеведущей. Твит быстро набрал популярность в сети. Позже аккаунт со снимком, вероятно, был удален. Теперь при попытке открыть профиль Twitter сообщает, что такой страницы не существует.

Елена Малышева — доктор медицинских наук, профессор, ведущая программ «Здоровье» (с 1997 года) и «Здорово жить!» (с 2010-го). Авторов последней периодически критикуют за стремление поднять рейтинги с помощью обсуждения провокационных тем и наглядной демонстрации процессов в человеческом организме. Наиболее бурное обсуждение вызвал выпуск про обрезание крайней плоти у мужчин, а также сюжет о том, «как правильно какать».