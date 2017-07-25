В Госдепе опровергли слухи об отставке Тиллерсона

Слухи о том, что госсекретарь США Рекс Тиллерсон планирует уйти в отставку, являются лживыми. Об этом, как передает РИА Новости, заявила журналистам представитель Госдепартамента Хезер Науерт.

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«Это неправда. Мы говорили с госсекретарем. Он ясно дал понять, что намеревается остаться здесь в госдепартаменте, у нас много работы, которую еще предстоит сделать. Он это понимает и он глубоко вовлечен в это», — сказала она.

По словам Науерт, у Тиллерсона до конца недели в Вашингтоне назначен ряд встреч. «Он рад служить президенту», — подчеркнула представитель Госдепа.

Ранее во вторник, 25 июля, телеканал CNN со ссылкой на источники сообщил, что Тиллерсон из-за разногласий с Белым домом может досрочно сложить полномочия. У него якобы накопилось слишком много разногласий с американским президентом Дональдом Трампом.