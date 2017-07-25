Упавший в обморок на встрече с Лукашенко украинский чиновник подал в отставку

Глава Государственной пограничной службы Украины Виктор Назаренко, упавший в обморок в ходе выступления белорусского лидера Александра Лукашенко, подал в отставку. Об этом во вторник, 25 июля, сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на источник.

«Он написал заявление на увольнение по состоянию здоровья», — рассказал агентству собеседник.

Как сообщил радиостанции «Громадьске» спикер Госпогранслужбы Олег Слободян, Порошенко уже назначил нового руководителя ведомства. Однако его имя пока не называется.

61-летний Назаренко упал в обморок 21 июля. Это произошло во время выступления Лукашенко в Киеве после его встречи с Порошенко. Белорусский лидер приостановил свою речь, а украинский президент подошел к членам делегации. Упавшего в обморок мужчину на руках вынесли из зала. После этого глава Белоруссии отметил, что переговоры проходят насыщенно и «не нужно перетруждать членов правительства».

В августе 2014 года сын Порошенко упал в обморок во время молебна за Украину в киевском соборе Святой Софии. В июне того же года солдат почетного караула на церемонии инаугурации Порошенко потерял сознание в тот момент, когда глава государства проходил мимо него по красной дорожке в Верховную Раду.