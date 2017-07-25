Взломавшие Винни Джонса хакеры потроллили актера сотней мертвых лисиц

Неизвестные хакеры взломали Twitter-аккаунт британского актера Винни Джонса и затроллили его фотографией с сотней мертвых лисиц. Об этом во вторник, 25 июля, сообщает New Musical Express.

Изображение: @VinnieJones65

23 июля в Twitter Джонса появилась фотография с сотней убитых на охоте лисиц. «Настоящая ночь ламповой охоты на лисиц. Кто-нибудь сможет уделать меня?» — похвастался актер под фото.

Через некоторое время Джонс заявил, что он не имеет ничего общего с фотографией. «Я только что проснулся и увидел этот твит со снимком лисиц. Это взлом. Я никогда не видел эту картину и не публиковал ее. ЭТО ВЗЛОМ», — начал оправдываться актер.

Джонс также извинился перед подписчиками за жестокое фото и отметил, что ни в коем случае не поддерживает подобное. Он добавил, что снимок с мертвыми животными был сделан в Австралии в 2012 году и опубликован в сети австралийским пользователем.

Винни Джонс — актер и бывший футболист по кличке Секира, известный своим жестким поведением на поле. Приобрел широкую популярность после съемок в фильмах «Карты, деньги, два ствола», «Большой куш» и «Угнать за 60 секунд».