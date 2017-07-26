Правозащитники обвинили французскую полицию в атаках на детей мигрантов в Кале

Правозащитная организация Human Rights Watch (HRW) в новом отчете раскритиковала французскую полицию за необоснованное применение перцового газа в отношении детей и подростков, проживающих в лагерях мигрантов в Кале.

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В тексте под названием «Жизнь как в аду: полиция нападает на детей и подростков-мигрантов в Кале» сообщается, что стражи порядка применяют подобные меры, когда дети спят или «в других обстоятельствах, когда они не представляют угрозу». В частности, полицейские конфискуют спальные мешки, одеяла и одежду, а также распыляют перцовый газ на еду и воду мигрантов, чтобы вынудить их покинуть территорию.

Правозащитники также обвинили местные власти в игнорировании злоупотреблений властью со стороны стражей порядка.

В основе отчета лежат интервью с более чем 60 мигрантами из лагерей в Кале и Дюнкерке. Помимо этого, правозащитники встречались с волонтерами, социальными работниками, а также представителями местных властей.

После сноса стихийного лагеря беженцев «Джунгли» в Кале в ноябре 2016 года в городе и его окрестностях по-прежнему остаются от 500 до 600 мигрантов. Местные жители постоянно выражают недовольство соседством с ними, а сами беженцы жалуются на жестокое обращение полиции.