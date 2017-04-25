В Кале произошли столкновения между мигрантами

Около 10 человек пострадали в результате столкновений между нелегальными мигрантами во французском городе Кале. Об этом во вторник, 25 апреля, сообщает Reuters.
По предварительным данным, конфликт произошел между выходцами из Эритреи и Эфиопии. Для разгона мигрантов полиция применила слезоточивый газ.
Сообщается, что стычка произошла недалеко от места, где ранее находился стихийный лагерь беженцев «Джунгли».
Численность его обитателей достигала 10 тысяч человек. Местные жители постоянно выражали недовольство соседством с трущобами из-за резко обострившейся криминогенной обстановки и царившей здесь антисанитарии. После сноса лагеря в ноябре 2016 года несколько сотен мигрантов по-прежнему остаются в городе и его окрестностях.
При этом, согласно результатам исследования, проведенного британской газетой The Independent, ежедневно проживающие в Кале беженцы, подвергаются жестокому обращению со стороны полицейских.