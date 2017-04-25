В Кале произошли столкновения между мигрантами

Около 10 человек пострадали в результате столкновений между нелегальными мигрантами во французском городе Кале. Об этом во вторник, 25 апреля, сообщает Reuters.

По предварительным данным, конфликт произошел между выходцами из Эритреи и Эфиопии. Для разгона мигрантов полиция применила слезоточивый газ.

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Сообщается, что стычка произошла недалеко от места, где ранее находился стихийный лагерь беженцев «Джунгли».

Численность его обитателей достигала 10 тысяч человек. Местные жители постоянно выражали недовольство соседством с трущобами из-за резко обострившейся криминогенной обстановки и царившей здесь антисанитарии. После сноса лагеря в ноябре 2016 года несколько сотен мигрантов по-прежнему остаются в городе и его окрестностях.

При этом, согласно результатам исследования, проведенного британской газетой The Independent, ежедневно проживающие в Кале беженцы, подвергаются жестокому обращению со стороны полицейских.