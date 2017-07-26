Кобзон назвал себя инициатором лишения звания почетного гражданина Славянска

Российский эстрадный певец Иосиф Кобзон прокомментировал решение о лишении его звания почетного гражданина украинского города Славянска Донецкой области. Исполнитель заявил РИА Новости в среду, 26 июля, что сам об этом просил.

Кобзон отметил, что его не интересует территория, «которая находится под властью марионеток и национал-радикалов». «Я заявил о том, что я сам прошу снять с меня все эти звания почетного гражданина. Они опоздали со своими, так сказать, выплесками гнева», — подчеркнул он.

Артист добавил, что эта ситуация мало его волнует.

О лишении Кобзона звания стало известно ранее в среду. Решение было принято по итогам сессии городского совета Славянска.

Исполнитель находится в черном списке министерства культуры Украины как лицо, угрожающее национальной безопасности государства. Ему запрещено посещать страну. В мае Кобзона лишили звания народного артиста Украины.

Иосиф Кобзон стал почетным гражданином Славянска в 1999 году.

