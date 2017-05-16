Кобзон прокомментировал решение Порошенко лишить его званий

Российский эстрадный певец Иосиф Кобзон прокомментировал решение президента Украины Петра Порошенко лишить его всех украинских званий и наград. Свое мнение артист высказал в беседе с kp.ru во вторник, 16 мая.

«Запоздалое решение. Я давно отказался от всех званий и наград, потому что они принадлежали той Украине, а не этой. Меня это не волнует абсолютно», — заявил Кобзон.

Певца лишили звания народного артиста Украины, а также орденов «За заслуги» 1-й степени, «За заслуги» 2-й степени и «За заслуги» 3-й степени.

Кроме того, Порошенко продлил санкции в отношении артиста, в частности запрет въезжать на территорию Украины.

«Да кто туда поедет из приличных людей, пока там будет мракобествовать администрация марионетки Порошенко? Никто туда и не поедет, даже если они напишут: "Добро пожаловать"», — подчеркнул Кобзон.

Ранее во вторник сообщалось, что Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) от 28 апреля «О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)». Под санкции попали более тысячи человек, большинство из которых — граждане России. Согласно этому документу, на Украине будет также заблокирован доступ к социальным сетям «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также к сервисам компании «Яндекс».