Кобзона лишили звания почетного гражданина города Славянска Донецкой области

Российского эстрадного певца Иосифа Кобзона лишили звания почетного гражданина украинского города Славянска в Донецкой области. Об этом в среду, 26 июля, сообщают «Новости Донбасса».

Решение было принято в среду по итогам сессии городского совета. «За» проголосовали 23 депутата из 25.

Как отмечается в пояснительной записке, инициатива поступила от местных общественных организаций. При этом причины отмены присвоения Кобзону звания не уточняются.

Для принятия решения была создана специальная комиссия, которая в марте запросила рекомендации относительно статуса исполнителя у прокуратуры и Службы безопасности Украины (СБУ).

Кобзон находится в черном списке министерства культуры Украины как лицо, угрожающее национальной безопасности государства. СБУ также закрыла артисту въезд в страну.

Отменить присвоение звания почетного гражданина Кобзону впервые было предложено после того, как украинские силовики отбили город у ополченцев самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) летом 2014 года, однако воплощено это решение в жизнь было только сейчас.

В мае сообщалось, что певца лишили всех украинских наград и званий, в том числе народного артиста Украины. В 2016 году Кобзон получил паспорт гражданина ДНР.

Иосиф Кобзон получил звание почетного гражданина Славянска в 1999 году.