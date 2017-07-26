Группа «Сафмар» приобрела 44 миллиона акций «М.Видео»

Группа «Сафмар» выкупила у миноритариев «М.Видео» 44 миллиона акций, что представляет собой долю в 24,66 процента от уставного капитала компании. Сумма сделки составила 17,7 миллиарда рублей. Об этом в среду, 26 июля, сообщает ТАСС.

Отмечается, что «Сафмар» планирует переименовать публичное акционерное общество (ПАО) «М.Видео» в ПАО «Сафмар Ритейл» и создать на ее базе управляющую компанию, в которую войдет группа «Эльдорадо». При этом «Сафмар Ритейл» продолжит развивать розничную сеть «М.Видео».

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Пакет документов по приобретению финансовой группой «Сафмар» сети «М.Видео» поступил в ФАС в декабре прошлого года. В марте 2017 года Федеральная антимонопольная служба России одобрила сделку. После этого «Сафмар» приобрел 57,7 процента акций «М.Видео», принадлежащих Александру Тынковану и его партнерам.

7 июля стало известно, что группа «Сафмар» получила от Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России одобрение сделки по присоединению «Техносилы» к «Эльдорадо».

