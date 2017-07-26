Подмосковное Минэкологии просит запретить убивать пятнистого оленя и барсука

Минэкологии Московской области рекомендовало наложить мораторий на добычу двух видов животных в новом охотничьем сезоне, который открывается 1 августа. Об этом сообщает телеканал «360» в среду, 26 июля.

«К объектам охоты в Подмосковье традиционно относят еще пятнистого оленя и барсука. Но Минэкологии рекомендовало наложить мораторий на добычу, чтобы стабилизировать численность этих животных», — сказал министр экологии региона Александр Коган.

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Эксперты также отмечают необходимость провести мониторинг поголовья косули и барсука, а также усилить охрану охотничьих угодий и организовать круглогодичную подкормку животных, отмечает телеканал.

В новом сезоне лимит добычи лося составляет 879 особей, косуль — 178, благородного оленя — 91.

В феврале сотрудники правоохранительных органов задержали в Подмосковье охотника, застрелившего олениху. У мужчины не оказалось документов для разрешения на охоту. По предварительной оценке, он причинил государству на сумму 90 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело о незаконной охоте.