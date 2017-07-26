Вице-губернатора Приморского края заподозрили в превышении полномочий

Вице-губернатора Приморского края Евгения Вишнякова подозревают в превышении своих полномочий, а на его месте работы прошла выемка документов. Об этом в среду, 26 июля, источник, знакомый с ситуацией, рассказал РИА Новости.

«На данный момент речь идет о том, что Вишнякова подозревают в превышении полномочий. Силовики проводили выемку документов на его рабочем месте в администрации. Пока это вся известная информация», — сказал он.

Источник отметил, что не может подтвердить факт задержания вице-губернатора.

Ранее о задержании Вишнякова со ссылкой на собственные источники сообщило информагентство PrimaMedia. По данным издания, чиновник находится в отпуске до 27 июля. Пресс-служба администрации края не располагает информацией о его местонахождении.

«По информации источника (...) в силовых структурах, интерес силовиков связан с вопросами энергетики и конкретно с Уссурийском. Ранее Вишняков курировал департамент энергетики Приморского края, который сейчас находится в ведении вице-губернатора Александра Юрова», — говорится в сообщении.

Вишняков был назначен на должность заместителя губернатора в феврале 2015 года. Ранее он успел поработать в должности вице-губернатора Забайкальского края и вице-премьера правительства этого же региона, долгое время работал в «Росатоме».

В Приморском крае Вишняков курирует вопросы жилищно-коммунального хозяйства, топливно-энергетического комплекса, тарифообразования, государственного жилищного надзора, управления природными ресурсами, охраны окружающей среды и лесного хозяйства.

18 июля стало известно, что бывший заместитель губернатора Алтайского края Юрий Денисов приговорен к восьми годам и одному месяцу в колонии строгого режима за получение взяток на общую сумму в 2,5 миллиона рублей. Суд также оштрафовал бывшего чиновника на 4,5 миллиона рублей. Его супруга за посредничество в передаче денег получила пять лет и один месяц лишения свободы условно. Ей назначен штраф в 1,7 миллиона рублей.