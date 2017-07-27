HBO выпустит сериал про чернобыльскую катастрофу

Американский телеканал HBO анонсировал работу над мини-сериалом, посвященным аварии на Чернобыльской атомной электростанции. Об этом сообщает Associated Press.

Отмечается, что проект будет включать в себя пять эпизодов. Британский актер Джаред Харрис («Союзники», «Агенты А.Н.К.Л.», «Игби идет ко дну», «Счастье», «Мертвец») сыграет советского ученого, направленного Кремлем в Чернобыль для расследования катастрофы.

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Авария на Чернобыльской АЭС — одна из крупнейших техногенных катастроф в истории человечества. 26 апреля 1986 года в четвертом энергоблоке станции произошел взрыв, в результате которого последовал выброс радиоактивных веществ. В первые три месяца после аварии погибли порядка 30 человек. Радиоактивному облучению подверглись почти 8,4 миллиона жителей Белоруссии, Украины и России.