В Новосибирске предложили воздвигнуть памятник солисту Linkin Park

В рамках конкурса «125 идей для Новосибирска» были поданы две заявки на установку в городе памятника скончавшемуся солисту группы Linkin Park Честеру Беннингтону. Об этом сообщает РИА Новости в четверг, 27 июля.

Предложения поступили от двух жительниц Новосибирска из разных районов города. В одной из заявок предлагается установить на набережной реки Оби постамент с фигурой Беннингтона, держащего микрофон, или памятную скамейку с нотами и текстом песен Linkin Park.

«Можно, конечно, изобразить и абстрактную фигуру музыканта, но лучше, если это будет узнаваемая персона, а не безликая скульптура», — отметила заявительница.

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Содержание второй заявки не раскрывается. В оргкомитете конкурса подчеркнули, что предложения будут рассмотрены наравне с другими. «125 идей для Новосибирска» организован муниципальной администрацией в честь 125-летия города, которое отметят в 2018 году.

В ночь на 21 июля стало известно, что 41-летний Беннингтон покончил жизнь самоубийством. На протяжении многих лет он боролся с алкогольной и наркотической зависимостью. Полиция не обнаружила в доме музыканта запрещенных веществ.