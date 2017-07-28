Газета узнала о грядущем подорожании кофе в России

Россиян к концу 2017 года ждет резкое подорожание кофе, цены могут вырасти на 20 процентов, пишут «Известия».

Издание, ссылаясь на данные Минсельхоза и таможни, сообщает, что зарубежные поставщики за первые пять месяцев текущего года подняли цены на 21,7 процента. Такой резкий рост стоимости объясняется неурожаем в Латинской Америке, а также стремлением импортеров компенсировать потери прошлых лет.

Российский ретейл еще в полной мере не отреагировал на увеличение стоимости поставщиками, но к концу года, как отмечает издание, кофе подорожает и в магазинах. Связано это с особенностью продукта, который нуждается в фасовке и долго хранится.

Вместе с тем, по данным Единой межведомственной информационно-статистической системы, на которые ссылаются «Известия», кофе уже начал дорожать в рознице. За пять месяцев 2017 года стоимость натурального растворимого кофе выросла на 9 процентов, натурального в зернах на 6 процентов, в кофейнях и фастфуде цены увеличились примерно на 3 процента.

В начале июля сообщалось о резком подорожании в России некоторых овощей и фруктов из-за летних холодов. В частности, цена килограмма капусты в июне возросла на 73,8 процента (до 46,9 рублей), а картофель подорожал на 56,6 процента (до 44,8 рублей) по сравнению с соответствующим периодом прошлого года. На 28,3 процента (до 40 рублей) выросли цены на репчатый лук, морковь стала дороже на 8,6 процента (45 рублей).

29 июня растущие цены на овощи были названы в обзоре Sberbank CIB главным фактором ускорения инфляции в России.

