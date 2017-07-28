Татарскую певицу Ханию Фархи похоронят в Казани на Ново-Татарском кладбище. Об этом в пятницу, 28 июля, сообщает Kazan First.

Церемония пройдет в субботу, 29 июля. Перед этим состоится гражданская панихида, которую проведут в фойе театра имени Камала.

В пятницу попрощаться с артисткой поклонники ее творчества смогут в Татышлинском районе Башкортостана.

Фархи умерла 27 июля в возрасте 57 лет. Сообщалось, что исполнительница скончалась по дороге в больницу после того, как у нее оторвался тромб.

Народная артистка Татарстана и Башкортостана Хания Фархи была лауреатом 15 «Золотых барсов» — награды конкурса «Татар жыры». Она наиболее известна такими песнями, как «Әлдермешкә кайтам әле» («Вернусь еще в Альдырмыш») и «Сагынам сине, Питрәч» («Скучаю по вам, Пестрецы»).