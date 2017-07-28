«Единая Россия» расскажет о планах развития страны до 2030 года

Глава высшего совета «Единой России» Борис Грызлов сообщил, что партия подготовит и представит к октябрю серию докладов, в которых опишет планы развития страны до 2030 года. Об этом он рассказал газете «Коммерсантъ».

Политик указал, что приоритетами партии при работе над программой будут в числе прочего увеличение трансфертов в регионы, повышение уровня и качества жизни, дорожное строительство, а также снижение региональной дифференциации доходов и бюджетной обеспеченности. Грызлов отметил, что федеральный центр может разрешить оставлять регионам половину или более от прироста собранных на их территориях доходов, идущих на федеральный уровень бюджетной системы.

Всего же над программой работают три рабочие группы, отмечает Грызлов. Одна группа занимается направлением благосостоянием и социально-экономическим развитием, вторая — вопросами внешней политики, третья — государственно-политическим строительством.

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Результаты в форме докладов по конкретным направлениям рабочие группы партии собираются представить осенью.

30 мая президенту России Владимиру Путину были представлены три программы экономического развития России до 2025 года. Их разработали ЦСР, министерство экономического развития и Столыпинский клуб. Окончательный вариант стратегии планируется подготовить в течение трех-пяти месяцев.

В конце 2016 года президент России Владимир Путин поручил кабмину утвердить план действий правительства до 2025 года, которые позволили бы обеспечить темпы роста российской экономики на уровне выше мировых к 2019-2020 годам.