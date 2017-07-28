Неймар ушел с тренировки «Барселоны» после ссоры с одноклубником

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У бразильского форварда «Барселоны» Неймара на тренировке каталонской команды произошел конфликт с португальским одноклубником Нелсоном Семеду. Об этом сообщает The Daily Mail.

Нападающему не понравилось, что португалец слишком жестко вступил в отбор во время одного из упражнений. Между игроками завязалась словесная перепалка, предотвратить драку удалось вмешавшимся футболистам «Барселоны». В итоге Неймар бросил тренировочную манишку на землю, ушел с поля и уехал с тренировочного комплекса.

В среду, 26 июля, сообщалось, что парижский ПСЖ выдвинул бразильцу ультиматум. В клубе желают услышать решение бразильца о переходе в течение двух недель.