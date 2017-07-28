Журналистка уронила ноутбук на чернокожего американского сенатора

Корреспондентка американского издания Independent Journal Review Хэйли Берд (Haley Byrd) уронила ноутбук на голову чернокожего сенатора-республиканца Тима Скотта (Tim Scott). Ролик был опубликован в Twitter-аккаунте Frankthorp.

На видео, которое было снято во время дебатов по вопросу отмены реформы Obamacare, ноутбук падает с балкона на спину ничего не подозревающего Скотта, который даже подскочил от неожиданности и, скорее всего, не на шутку перепугался. Однако, судя по его улыбке в конце ролика, сенатор не пострадал.

По словам самой Берд, ноутбук случайно выпал из ее рук. Журналистка публично извинилась перед Скоттом и попросила политика не расценивать инцидент как нападение.

Ранее 28 июля сенат США отклонил законопроект об отмене части Obamacare. В поддержку усеченного варианта документа высказались 49 сенаторов, против — 51. Решение политиков назвали «пощечиной Дональду Трампу».

Проект Obamacare (Affordable Care Act) был принят в 2010 году при 44-м президенте США Бараке Обаме. Он позволил более чем 25 миллионам ранее не застрахованных лиц обеспечить себе медицинское обслуживание.