Кабмин одобрил соглашение о культурном сотрудничестве с Бразилией

Правительство России одобрило проект соглашения с Бразилией об учреждении и деятельности культурных центров. Об этом в пятницу, 28 июля, сообщается на сайте российского кабмина.

«Подписание соглашения будет способствовать развитию культурного, гуманитарного, информационного и образовательного сотрудничества между Россией и Бразилией», — говорится в документе.

«МИД России поручено провести переговоры с бразильской стороной и по достижении договоренности подписать соглашение от имени правительства», — уточняется в распоряжении.

Полный текст соответствующего распоряжения премьер-министра Дмитрия Медведева от 25 июля доступен по ссылке.

Среди мер, которые будут приняты после заключения соглашения, указываются открытие российского центра науки и культуры в Сан-Паулу, бразильского культурного центра в Москве, проведение выставок, кинопросмотров, представлений, презентаций, лекций и семинаров в обеих странах, организация языковых курсов.