Иран обвинил ВМС США в провокации в Персидском заливе

Иранские военные обвинили ВМС США во второй за неделю провокации в Персидском заливе. Заявление Корпуса стражей исламской революции передает агентство Mehr в субботу, 29 июля.

«Спустя всего несколько дней после провокации на севере Персидского залива, когда корабли ВМС США произвели предупредительные выстрелы в направлении иранского судна, американский авианосец вновь совершил те же действия уже в центральной части залива», — заявила пресс-служба КСИР.

Инцидент произошел 28 июля, когда с авианосца класса Nimitz и сопровождавшего его военного корабля были произведены предупредительные выстрелы в направлении иранских ракетных катеров, патрулировавших территорию залива рядом с нефтяной платформой Resalat. Иранские моряки не отреагировали на огонь.

Ранее в КСИР жаловались на аналогичные действия американских военных кораблей 25 июля. Иранская сторона назвала случившееся провокацией и образцом непрофессионализма.