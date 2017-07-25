Корабль ВМС США обстрелял иранское судно в Персидском заливе

Патрульный корабль ВМС США Thunderbolt произвел несколько предупредительных выстрелов по иранскому судну в Персидском заливе. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на собственные источники.

По словам собеседника агентства, огонь был открыт после того, как иранский катер, несмотря на предупреждения, подошел к американскому на расстояние около 140 метров. О жертвах и пострадавших в результате инцидента не сообщается.

6 марта сообщалось, что судно ВМС США в Ормузском проливе было перехвачено кораблями Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана и вынужденно изменило курс. Иранские корабли подошли на расстояние 550 метров от судна измерительного комплекса «Инвинсибл» (Invincible) и остановились.

Во избежание столкновения судно, а также следующие в походном ордере три корабля британских ВМС вынуждены были изменить курс. Американские моряки пытались связаться с иранскими коллегами по радио, но не получили ответа. В Пентагоне назвали действия иранцев «опасными и непрофессиональными».