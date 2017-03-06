Иранские корабли в Ормузском проливе перехватили судно ВМС США

Судно ВМС США в Ормузском проливе было перехвачено кораблями Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Ирана и вынужденно изменило курс. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленный источник в Пентагоне.

По словам военного, иранские корабли подошли на расстояние 550 метров от судна измерительного комплекса «Инвинсибл» (Invincible) и остановились. Во избежание столкновения судно, а также следующие в походном ордере три корабля британских ВМС вынуждены были изменить курс. Американские моряки пытались связаться с иранскими коллегами по радио, но не получили ответа.

Представитель Пентагона назвал действия иранцев «опасными и непрофессиональными».

Инциденты с участием кораблей ВМС США и Ирана в Ормузском проливе происходят регулярно. Последний из них датируется началом января: тогда американский эсминец «Мэхен» открыл предупредительный огонь в сторону четырех иранских катеров, опасно сблизившихся с ним. Обошлось без жертв.