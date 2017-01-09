Эсминец ВМС США произвел залп в сторону иранских катеров

Эсминец ВМС США «Махан» произвел три предупредительных выстрела в сторону иранских катеров Корпуса стражей исламской революции (КСИР). Об этом сообщает Reuters. Инцидент произошел в Ормузском проливе.

Огонь был открыт после того, как четыре иранских корабля на высокой скорости приблизились к американскому эсминцу на расстояние около 800 метров. При этом катера КСИР проигнорировали предупреждения, переданные с американского эсминца по радиосвязи, и не отреагировали на сигнальные ракеты и дымовой буй, сброшенный с вертолета.

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4 сентября прошлого года сообщалось, что катер КСИР пошел на опасное сближение с американским сторожевым кораблем «Файрболт». Иранское судно осуществило рискованный маневр, пройдя в 90 метрах от сторожевика и вынудило его изменить курс.

Капитан «Файрболта» сообщил, что он трижды пытался связаться с иранцами по радио, но не получил ответа. В Пентагоне назвали маневр иранского корабля «опасным и непрофессиональным».

За десять дней до этого военные катера Ирана в Ормузском проливе на высокой скорости перехватили американский ракетный эсминец «Нитце». В Пентагоне сочли действия иранских моряков «небезопасными и непрофессиональными», а также нарушающими «международное право и международно признанные правила мореплавания».