Американский эсминец произвел предупредительные выстрелы по иранским кораблям

Эсминец ВМС США произвел три предупредительных выстрела по четырем кораблям, принадлежащим Корпусу стражей исламской революции. Об этом в понедельник, 9 января, сообщает Reuters.

По словам источника агентства, инцидент произошел из-за того, что иранские корабли на 800 метров приблизились к американским в Ормузском проливе, несмотря на предупреждение по радиосвязи. Один из вертолетов ВМС США также сбросил дымовую шашку.

25 августа произошел аналогичный случай. Патрульный корабль ВМС США открыл предупредительный огонь по приблизившемуся к нему иранскому катеру. Корабль Корпуса стражей исламской революции приблизился к двум американским и одному кувейтскому кораблям в северной части Персидского залива, пройдя на расстоянии 180 метров от одного из них. После отказа иранских моряков покинуть указанную зону были сделаны три предупредительных выстрела в воду.

В конце декабря 2015 года корабли иранской Революционной гвардии провели учебные стрельбы рядом с американским авианосцем «Гарри Трумэн», проходившем в Ормузском проливе. В США отметили, что иранцы явно не целились в корабли, однако охарактеризовали это мероприятие как «излишне провокационное и опасное».