Вашингтон отказался терпеть «провокации» Ирана

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон не станет терпеть «провокации» флота Ирана. Об этом, как сообщает РИА Новости, сказал пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер.

«Президенту, конечно, доложили о корабле США, который был близко [с иранским]. Президент ясно заявил, что (США) не будут терпеть эти провокационные действия [Ирана]», — заявил Спайсер.

6 марта агентство Reuters сообщило, что судно измерительного комплекса «Инвинсибл» ВМС США было перехвачено в Ормузском проливе кораблями Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Ирана и вынужденно изменило курс.

Представитель Пентагона назвал действия иранцев «опасными и непрофессиональными». В Тегеране утверждения американской стороны назвали «неправдивым».

Инциденты с участием кораблей ВМС США и Ирана в Ормузском проливе происходят регулярно. Последний из них датируется началом января: тогда американский эсминец «Мэхен» открыл предупредительный огонь в сторону четырех иранских катеров, опасно сблизившихся с ним. Обошлось без жертв.