Трамп сменил главу аппарата Белого дома

Президент США Дональд Трамп назначил министра национальной безопасности Джона Келли (John Kelly) новым главой аппарата Белого дома. Об этом глава государства написал в своем Twitter.

«Я с удовольствием сообщаю вам, что назначил генерала/министра Джона Келли руководителем аппарата Белого дома. Он великолепный американец и великолепный лидер. Джон также проделал впечатляющую работу в Министерстве национальной безопасности. Он — истинная звезда моей администрации», — заявил Трамп.

Американский лидер также поблагодарил Райнса Прибуса за проделанную работу, отметив, что они «вместе добились многого», и он гордится им.

27 июля новый директор Белого дома по коммуникациям Энтони Скарамуччи прилюдно обматерил Прибуса из-за подозрений в утечках информации. «Прибус — хренов параноидальный шизофреник», — заявил он, пообещав в скором времени отправить чиновника в отставку.

Райнс Прибус до победы Трампа на президентских выборах в 2016 году возглавлял Национальный комитет Республиканской партии, от которой выдвигался нынешний президент.