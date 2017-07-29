Помилованные Путиным женщины будут добиваться отмены приговора о госизмене

Адвокат осужденных за государственную измену жительниц Сочи Анник Кесян и Марины Джанджгавы Иван Павлов заявил, что продолжит добиваться отмены приговора, несмотря на то, что президент России Владимир Путин помиловал женщин. Об этом в субботу, 29 июля, сообщает ТАСС.

«Да, мои подзащитные были помилованы, через десять дней они будут освобождены. Ранее защитой были направлены жалобы в Верховный суд с требованием отмены приговора, мы продолжим настаивать на этом», — сказал Павлов.

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По словам Павлова, Верховный суд уже истребовал материалы дела Кесян из Краснодарского суда. Адвокат считает, что суды первой инстанции допустили нарушения при вынесении приговоров и сочли гостайной информацию, которая была незащищенной и общедоступной.

О помиловании Кесян и Джангджавы стало известно ранее в этот же день. Женщины были обвинены в госизмене из-за того, что в 2008 году отправили своим знакомым в Грузию СМС о передвижении военной техники по железной дороге в сторону Абхазии.

В 2015-м Кесян приговорили по статье о госизмене к восьми годам колонии. В 2013-м Джанджгаву осудили на 12 лет лишения свободы. За аналогичное преступление была также осуждена на шесть лет колонии Инга Тутисани, которая в 2009 году послала сообщения о том, что в территориальных водах Абхазии находятся корабли российского ВМФ.

В марте 2017 года президент России Владимир Путин помиловал жительницу Сочи Оксану Севастиди, которая ранее также была осуждена за СМС об идущей в Грузию военной технике. Севастиди не стала обжаловать свой приговор.