Путин помиловал двоих осужденных за СМС об идущей в Грузию военной технике

Президент России Владимир Путин подписал указы о помиловании двух осужденных за государственную измену жительниц Сочи — Марины Джанджгавы и Анники Кесян. Документы опубликованы на официальном портале правовой информации в субботу, 29 июля.

Женщины были признаны виновными в том, что в 2008 году (до конфликта с Грузией) отправили своим знакомым в Грузию СМС о передвижении военной техники по железной дороге в сторону Абхазии.

Джанджгаву и Кесян освобождаются от дальнейшего отбывания наказания в виде лишения свободы. При этом размер штрафа, который должна выплатить Джанджгава, сокращается до размера уже совершенных платежей.

В документах отмечено, что они вступают в силу спустя 10 дней с момента опубликования.

Материалы по теме Это я, государственная измена Кому светит 275-я статья УК

Всего по делам о госизмене одновременно проходили три жительницы Сочи: Джанджгава, Кесян и Инга Тутисани. 4 июля их защита обратилась в Верховный суд РФ с кассационными жалобами. По мнению адвоката Ивана Павлова, при вынесении приговоров суды первой инстанции допустили существенные нарушения. «В частности, сведения, которые мои подзащитные передавали в СМС-сообщениях, в силу их незащищенности и общедоступности, не могли быть отнесены к гостайне», — отметил юрист.

В 2015-м Кесян приговорили по статье о госизмене к восьми годам колонии. В 2013-м Джанджгаву осудили на 12 лет лишения свободы по такому же обвинению, а в 2014-м Тутисани получила шесть лет. Первые две в 2008 году (до вооруженного конфликта с Грузией) отправили своим знакомым в Грузию СМС о передвижении военной техники по железной дороге в сторону Абхазии. Тутисани в 2009 году послала сообщения о том, что в территориальных водах Абхазии находятся корабли российского ВМФ.

В марте 2017 года президент России Владимир Путин помиловал жительницу Сочи Оксану Севастиди, которая ранее также была осуждена за СМС об идущей в Грузию военной технике.

