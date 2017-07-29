Россия введет санкции в отношении сорвавших визит Рогозина в Молдавию лиц

Россия подготовит адресные санкции в отношении лиц, воспрепятствовавших визиту вице-премьера Дмитрия Рогозина в Молдавию. Об этом заявил заместитель председателя правительства в интервью телеканалу «Россия 24», передает ТАСС.

«Ответ будет, конечно. Мы точно установим, кто стоял за этими решениями в Кишиневе, Бухаресте, Будапеште, Брюсселе. Мы установим лица, которые принимали данные решения. Наши санкции будут выверенные и очень адресные», — поведал Рогозин.

Власти Румынии не пропустили воздушное судно, на борту которого находился российский вице-премьер, через территорию страны в пятницу. Рогозин летел в Кишинев, где у него были запланированы переговоры с молдавским президентом Игорем Додоном.

Зампред правительства пообещал отомстить Бухаресту. «Ждите ответа, гады», — пригрозил он. Министр национальной обороны Румынии Адриан Цуцуяну назвал такую реакцию «абсолютно неуместной» и не пожелал вступать в дискуссию.