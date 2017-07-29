СМИ сообщили о желании «Спартака» купить натурализованного игрока сборной России

Московский «Спартак» заинтересован в трансфере российского защитника турецкого «Фенербахче» Романа Нойштедтера. Об этом в субботу, 29 июля, сообщает «Спорт-Экспресс».

По информации издания, красно-белые предложили 1,5 миллиона евро за переход игрока, однако «Фенербахче» отказался. Турецкий клуб готов продолжить переговоры, если москвичи согласятся заплатить пять миллионов.

При этом трансфер может сорваться, если «Фенербахче» продаст защитника Симона Кьяра в испанскую «Севилью». В таком случае Нойштедтер станет ключевым игроком обороны.

Перед началом Евро-2016 футболист, родившийся в Днепропетровске, получил российский паспорт и был вызван в сборную России для участия в турнире. Во Франции Нойштедтер принял участие в двух встречах. В «Фенербахче» он перешел летом 2016 года, до этого проведя четыре года в составе немецкого «Шальке».

На Кубке конфедераций, который прошел в России с 17 июня по 2 июля, защитник не выступал по решению тренерского штаба.

