Запуск первой частной японской ракеты завершился неудачно

Первый запуск ракеты Momo, сконструированной японской компанией Interstellar Technologies, завершился неудачно. Об этом в воскресенье, 30 июля, сообщили представители компании в Twitter.

Отмечается, что из-за прекращения передачи телеметрической информации о двигателе полет прервался через 80 секунд после запуска.

Ракета упала в море примерно в восьми километрах от берега. Представители компании пообещали рассказать подробности на пресс-конференции.

Из-за погодных условий запуск ракеты был перенесен с 29 на 30 июля. Согласно планам разработчиков, Momo с 20-килограммовым грузом должна была подняться на высоту 120 километров.

Компания Interstellar Technologies основана в 1997 году. Разработка ракеты Momo ведется с 2014-го.

