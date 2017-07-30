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Осужденный за педофилию футболист захотел принять ислам из-за угроз убийства

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Адам Джонсон
Адам Джонсон

Бывший полузащитник «Сандерленда» и сборной Англии Адам Джонсон, осужденный на шесть лет тюрьмы за сексуальную связь с несовершеннолетней, захотел принять ислам, чтобы избежать смерти. Об этом сообщает The Sun.

Отмечается, что сокамерники 30-летнего Джонсона угрожали перерезать ему горло. Единственные люди, готовые за него вступиться, — мусульмане.

16 июля сообщалось, что Джонсон попросил перевести его в другую тюрьму из-за угроз убийства.

В марте 2016 года Джонсона признали виновным по двум пунктам («Сексуальная связь с несовершеннолетней» и «Совращение несовершеннолетней»). Футболист рассказал, что соблазнил 15-летнюю фанатку и целовался с ней, однако отверг обвинения в сексуальной связи. После этого «Сандерленд» расторг контракт с игроком в одностороннем порядке.

В активе Джонсона 12 матчей и два забитых мяча за сборную Англии.

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