Исчез оригинал соглашения об урегулировании украинского кризиса 2014 года

Адвокатское объединение «Авер Лекс», представляющее интересы бывшего президента Украины Виктора Януковича, заявило об исчезновении оригинала соглашения с оппозицией об урегулировании украинского кризиса 2014 года. Об этом со ссылкой на пресс-службу команды юристов сообщает ТАСС.

Соглашение хранилось в администрации президента Украины в Киеве. По словам адвоката Виталия Сердюка, юристам сообщили, что такого документа там нет.

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В «Авер Лекс» допускают, что оригинал мог быть умышленно уничтожен «лицами, которые не заинтересованы в раскрытии сути событий 2014 года, как уничтожались доказательства расстрелов на Майдане». «Это соглашение — одно из основных доказательств во всех делах Виктора Януковича», — подчеркнул Сердюк.

Документ, призванный разрядить политическую обстановку на Украине, был подписан 21 февраля 2014 года Януковичем, тогда еще президентом, и лидерами парламентской оппозиции при посредничестве Евросоюза. На соглашении стоят подписи бывшего главы государства, Виталия Кличко (в то время глава фракции УДАР в Верховной Раде), Арсения Яценюка («Батькивщина») и Олега Тягнибока («Свобода»). Заключение договора засвидетельствовали Франк-Вальтер Штайнмайер и Радослав Сикорский, тогдашние министры иностранных дел Германии и Польши соответственно, а также руководитель департамента континентальной Европы МИД Франции Эрик Фурнье.

Подписание состоялось на фоне кровопролитного противостояния в Киеве между активистами Евромайдана и силовиками. На следующий день оппозиция отказалась от выполнения условий соглашения, а Янукович покинул Киев и через некоторое время бежал в Россию. Позднее новые украинские власти обвинили бывшего президента в государственной измене.