На Украине адвокатом Януковича назначили бывшего футболиста

Центр бесплатной правовой помощи в Киеве выделил бывшему президенту Украины Виктору Януковичу адвоката — Виталия Мешечека. Об этом в среду, 12 июля, сообщает «Страна.ua».

Издание отмечает, что новый защитник занимается юридической практикой пять лет, ранее играл в составе футбольной команды «Азовсталь» во второй лиге страны. Мешечек является земляком Януковича: родился в Донецкой области, адвокатскую лицензию получил в Донецке.

Адвокат Виталий Сердюк, который по требованию бывшего главы государства отказался от участия в процессе, заявил, что новый защитник назначен для того, чтобы «придать незаконному суду над экс-президентом видимость легальности».

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6 июля Оболонский суд Киева постановил назначить Януковичу адвоката. Днем ранее бывший президент объявил, что не будет далее участвовать в процессе по делу о госизмене и отзывает своих защитников. Обвинение просило начать заочное судебное рассмотрение дела из-за того, что Янукович якобы уклоняется от правосудия.

В январе Сердюк сообщил, что его подзащитный не приедет на допрос в Киев из-за угрозы его жизни. Адвокат подал в Генеральную прокуратуру Украины заявление о наличии такой угрозы и заверил, что Янукович не скрывается от следствия.