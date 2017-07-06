Киев назначит Януковичу адвоката для продолжения суда по делу о госизмене

Отказ бывшего президента Украины Виктора Януковича и его защитников от участия в процессе по обвинению в государственной измене не помешает украинскому суду рассмотреть уголовное дело. Адвокат будет назначен политику государством. Об этом в четверг, 6 июля, сообщает УНИАН.

«Суд постановил принять отказ обвиняемого Януковича от защитников. Поручить Региональному центру по предоставлению бесплатной вторичной правовой помощи в городе Киеве назначить адвоката для осуществления защиты обвиняемого Януковича и обеспечить его (адвоката — прим. «Ленты.ру») явку на заседание», — приводит агентство постановление Оболонского суда украинской столицы.

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко также пояснил, что процесс будет продолжаться после назначения государственного защитника, передает РИА Новости.

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Днем ранее Янукович заявил, что отказывается от участия в судебном процессе над собой по делу о госизмене и отзывает своих адвокатов. «Я не хочу принимать участия в якобы состязательном процессе, итог которого заранее определен. Я принял решение отозвать из процесса своих защитников», — объяснил свое решение политик.

Обвинение на процессе по делу Януковича просило суд начать заочное судебное рассмотрение дела из-за того, что бывший президент якобы уклоняется от правосудия.

В январе адвокат Януковича Виталий Сердюк информировал, что его подзащитный не приедет на допрос в Киев из-за угрозы его жизни. Сердюк подал в Генеральную прокуратуру Украины заявление о наличии такой угрозы и отметил, что его подзащитный не получал уведомления о подозрении и не скрывается от следствия.