Киев назначит Януковичу адвоката для продолжения суда по делу о госизмене

Отказ бывшего президента Украины Виктора Януковича и его защитников от участия в процессе по обвинению в государственной измене не помешает украинскому суду рассмотреть уголовное дело. Адвокат будет назначен политику государством. Об этом в четверг, 6 июля, сообщает УНИАН.
«Суд постановил принять отказ обвиняемого Януковича от защитников. Поручить Региональному центру по предоставлению бесплатной вторичной правовой помощи в городе Киеве назначить адвоката для осуществления защиты обвиняемого Януковича и обеспечить его (адвоката — прим. «Ленты.ру») явку на заседание», — приводит агентство постановление Оболонского суда украинской столицы.
Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко также пояснил, что процесс будет продолжаться после назначения государственного защитника, передает РИА Новости.
Днем ранее Янукович заявил, что отказывается от участия в судебном процессе над собой по делу о госизмене и отзывает своих адвокатов. «Я не хочу принимать участия в якобы состязательном процессе, итог которого заранее определен. Я принял решение отозвать из процесса своих защитников», — объяснил свое решение политик.
Обвинение на процессе по делу Януковича просило суд начать заочное судебное рассмотрение дела из-за того, что бывший президент якобы уклоняется от правосудия.
В январе адвокат Януковича Виталий Сердюк информировал, что его подзащитный не приедет на допрос в Киев из-за угрозы его жизни. Сердюк подал в Генеральную прокуратуру Украины заявление о наличии такой угрозы и отметил, что его подзащитный не получал уведомления о подозрении и не скрывается от следствия.