В Алабаме из тюрьмы сбежали 12 заключенных

В американском штате Алабама из тюрьмы сбежали 12 заключенных. Об этом сообщает телеканал ABC.

Полицейским удалось по горячим следам поймать шестерых беглецов. Однако еще шестеро по-прежнему остаются на свободе. Среди них двое преступников, осужденных за попытку убийства.

Самом старшему из них 30 лет, самому младшему — 19.

В июне в Джорджии двое осужденных застрелили двух охранников и сбежали. В бегах они находились три дня. Задержать убийц удалось обычным домовладельцам. Хозяин одного из жилых домов в штате Теннеси, выглянув в окно, заметил, что двое мужчин пытаются угнать его автомобиль.

Он позвонил соседу, и оба домовладельца, вооружившись, потребовали от злоумышленников сдаться. Те подчинились требованиям.