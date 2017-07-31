Раскрыта причина величайшего в истории вымирания

Геологи из Сиракузского университета в США раскрыли причину массового пермского вымирания, которое произошло около 252 миллионов лет назад. Согласно их выводам, к гибели многих видов привели излияния огромных объемов магмы в Сибири. Эти геологические процессы вызвали изменения климата и переход от палеозойской эры к мезозойской. Статья ученых опубликована в журнале Nature Communications, кратко о ней рассказывается в пресс-релизе на сайте EurekAlert!.

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Излияния магмы в Сибири затронули большие территории. В результате сформировались траппы — геологические образования, состоящие из базальтового и осадочного слоев. Последние легко разрушаются в ходе эрозии, в результате местность принимает вид равнин, разделенных уступами. Траппы занимают площадь около двух миллионов квадратных километров и развиты по всей Восточно-Сибирской платформе.

Согласно геологическим данным, одновременно с излиянием пород произошло крупнейшее массовое вымирание живых организмов на Земле, известное как великое вымирание (англ. The Great Dying). В результате исчезли 96 процентов морских видов, 73 процента видов наземных позвоночных, а также 83 процента видов насекомых. По оценкам ученых, обеднение биологического разнообразия длилось 60 тысяч лет.

Американские ученые изучили геологический и химический состав траппов. Исследователи пришли к выводу, что изливающаяся магма воздействовала на отложения, богатые углеводородами. В результате в атмосферу выбрасывались парниковые газы, что, в свою очередь, стало причиной климатических изменений.