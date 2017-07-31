Евразийская комиссия ограничила допустимую массу льда в замороженной рыбе

Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) определила допустимую массу льда в замороженной рыбе. Она не должна превышать пяти процентов. Об этом в понедельник, 31 июля, сообщает РИА Новости.

Технический регламент вступит в силу с сентября текущего года. «Пищевая рыбная продукция, не отвечающая требованиям техрегламента союза, не сможет попасть на прилавки магазинов союзных государств», — предупреждает ЕЭК.

Отмечается, что масса рыбы на упаковке будет указываться отдельно от массы ледяной глазури. Кроме того, новый регламент регулирует содержание в рыбной продукции амоксициллина, бацитрацина, галофугинона и других препаратов и стимуляторов роста.

30 июня глава «Росрыболовства» Илья Шестаков заявил, что со временем рыбная продукция сможет конкурировать с мясом и птицей. «Рост, который мы показываем, позволяет говорить о востребованности аквакультуры, которая схожа с сельским хозяйством, у инвесторов и предпринимателей», — заявил глава «Росрыболовства».

