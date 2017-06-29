Глава «Росрыболовства» заявил о востребованности аквакультуры среди инвесторов

Аквакультура востребована среди предпринимателей и инвесторов, со временем рыбная продукция сможет конкурировать с мясом и птицей – об этом заявил глава «Росрыболовства» Илья Шестаков, выступая на всероссийском совещании «О состоянии и перспективах развития товарной аквакультуры до 2030 года», которое состоялось в Ростове-на-Дону.

«Много, что предстоит сделать, однако положительная динамика радует. Рост, который мы показываем, позволяет говорить о востребованности аквакультуры, которая схожа с сельским хозяйством, у инвесторов и предпринимателей», — заявил глава «Росрыболовства», отметив, что рыбопродукция может конкурировать с мясом и птицей.

Отмечается, что Ростовская область сохраняет лидирующие позиции по производству товарной рыбы на юге России. Объем производства в 2016 году составил 20,5 тысяч тонн. Для сравнения — в 2015 году было произведено 18,3 тысячи тонн товарной рыбы, а в 2014 — 17,8 тысяч тонн.

«Ростов — лидер по производству товаров аквакультуры. Мы бы хотели, чтобы Ростов поделился своим опытом со всеми регионами России», — почеркнул Шестаков.

По словам первого заместителя губернатора Ростовской области Виктора Гончарова, другой вопрос, который решается в рамках развития аквакультуры — это импортозамещение: «Нам необходимо заместить тот объем костной муки, который используется в производстве кормов для животных. В настоящее время у нас уже строится завод по изготовлению кормов, в этом направлении мы будем работать», — подчеркнул он.

В целях дальнейшего развития аквакультуры на территории Ростовской области передано в пользование 291 рыбоводный участок площадью 16 тысяч гектар, что позволит, начиная с 2019 года, получать дополнительно свыше двух тысяч тонн товарной рыбы в год.

