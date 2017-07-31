Выжившая при резне в египетском отеле россиянка вернулась домой

Российская гражданка, пострадавшая при нападении на туристов в отеле Хургады, завершила лечение в Каире и вернулась в Москву. Об этом в понедельник, 31 июля, сообщает РИА Новости.

Как заявил временный поверенный в делах России в Арабской Республике Артем Поляков, египетская сторона выполнила все обязательства в отношении путешественницы.

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По его словам, в Хургаде врачи спасли жизнь пациентке, а в Каире пластические хирурги удалили шрамы, оставшиеся после инцидента. Дипломат добавил, что Египет оплатил лечение россиянки. Кроме того, деньги на билет из Каира до Москвы ей выделило Минтуризма этой страны.

ЧП в гостинице Хургады произошло в середине июля. Вооруженный ножом мужчина проник в отель, где зарезал двух путешественниц из Германии. Он также ранил россиянку, двух граждан Армении и гостью из Чехии. Последняя позднее скончалась в больнице.

Набросившийся на иностранцев египтянин Абдул Рахман Шамс Шаабан попытался скрыться с места ЧП, но был задержан. По данным таблоида Bild, он оказался связан с террористической группировкой «Исламское государство» (запрещена в России). Именно от ИГ он получил приказ напасть на зарубежных гостей.