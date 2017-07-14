Источник сообщил о немецком гражданстве жертв резни в отеле в Хургаде

Погибшими при нападении на отель в египетской Хургаде оказались две гражданки Германии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в туристической фирме, название которой не называется.

Немки были убиты в отеле Zahabia, уточнил собеседник агентства. По его словам, затем злоумышленник пробрался в гостиницу Sunny Days El Palacio, где ударил ножом гражданку России. «Она жива, но находится в тяжелом состоянии, сейчас она в больнице», — сказал источник.

Кроме того, пострадали двое граждан Армении и один чех.

Убийца попытался скрыться, побежав к морю, но был схвачен сотрудниками отеля. Сведения о его личности пока не раскрываются. Как утверждают очевидцы, он целенаправленно атаковал иностранцев, при этом избегая египтян.

Ранее 14 июля МВД Египта информировало, что жертвами атаки неизвестного мужчины с ножом стали два украинских путешественника. В то же время посол Украины в Египте Геннадий Латий не подтвердил сообщения о том, что в результате инцидента погибли или пострадали граждане страны, передает «Интерфакс». Дипломат добавил, что одна из раненых — Елена Михайленко — родилась на Украине, но имеет российское гражданство.