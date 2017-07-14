Россиянка пострадала во время резни в египетском отеле

Среди пострадавших от нападения вооруженного ножом человека в отеле Хургады оказалась женщина с российским и украинским гражданством. Об этом в пятницу, 14 июля, заявил генеральный консул РФ в курортном городе Джамшед Болтаев, передает РИА Новости.

«Есть одна наша гражданка, но у нее российское и украинское гражданство. Она получила поверхностные ранения, ее жизни ничто не угрожает», — уточнил он.

Дипломат отметил, что женщину уже навестил сотрудник генконсульства, чтобы проверить, в каком она состоянии. «Информации о других туристах с российским гражданством нет», — добавил Болтаев.

Ранее в этот же день стало известно о нападении на отель в египетском городе-курорте Хургада, в результате которого погибли двое украинских туристов. Сообщалось, что еще четыре человека получили ранения.

Предварительное расследование показало, что, вероятнее всего, нападавший проник в отель через пляж, вплавь добравшись туда с территории расположенной неподалеку публичной зоны отдыха.