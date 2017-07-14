Ненавидящий иностранцев россиянин напал с ножом на туриста в Санкт-Петербурге

Вооруженный ножом россиянин напал на испанского туриста в Санкт-Петербурге. Об этом пишет газета El Mundo.

Инцидент произошел в прошлую субботу, 8 июля. Путешественник, личность которого не раскрывается, прогуливался по Северной столице вместе с родными.

Материалы по теме Почему туристы иногда исчезают бесследно Об отдыхе на знаменитых курортах с трагическим исходом

Отдыхающие направлялись к зданию одного из железнодорожных вокзалов, которое их заинтересовало, когда к 65-летнему испанцу подбежал сзади неизвестный, нанеся зарубежному гостю по меньшей мере шесть ударов ножом.

Пострадавший смог оказать сопротивление мужчине, кроме того, на помощь ему пришел брат. Нападавший попытался скрыться с места происшествия, но был задержан полицией.

Россиянин заявил, что ненавидит иностранцев, потому что они живут намного лучше, чем он. Раненый путешественник был ненадолго госпитализирован и вскоре вернулся на родину.

В июле также стало известно о нападении на российского туриста в Абхазии. Андрей Кабанов оказал сопротивление вооруженным грабителям и был ранен. Позднее он скончался в больнице.

